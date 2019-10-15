Виктория Лопырева опубликовала постельное фото с Басковым

Модель и телеведущая назвала Николая человеком, излучающим свет, с которым «все легче, веселее и ярче».

«Много лет мы есть друг у друга и будем всегда. Будь счастлив! Помнишь, как у Гёте: в пути мой светоч — внутренний мой свет! Люблю! С Днём Рождения!», — написала Лопырева под совместным фото на своей странице в Instagram. View this post on Instagram A post shared by Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) on Oct 15, 2019 at 10:05am PDT

Фотографию Виктория выбрала архивную — со съемок клипа, где они с Николаем вместе лежат на кровати. У многих подписчиков это вызвало возмущение.

«А отец ребёнка не против таких фото в горизонтальном положении, в постели с другим мужчиной, с которым вам приписывали роман?» — поинтересовался кто-то.

«У моего мужа прекрасные отношения с Колей, расслабьтесь», — ответила на это посол ЧМ-2018.

Напомним, что Виктория Лопырева и отец ее сына Игорь Булатов собираются пожениться. В недавнем интервью одному из телеканалов молодая мама намекнула на то, что свадьба может состояться уже в этом году.