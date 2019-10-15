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Виктория Лопырева опубликовала постельное фото с Басковым 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Лопырева опубликовала постельное фото с Басковым
Фото: globallookpress.com
Николая Баскова, который сегодня отмечает свой день рождения, успели поздравить десятки представителей российского шоу-бизнеса — Филипп Киркоров, Жасмин, Александр Ревва, Валерия и многие другие. Конечно же, в такой день певец не мог не получить порцию теплых слов и от своей бывшей невесты Виктории Лопыревой.
Модель и телеведущая назвала Николая человеком, излучающим свет, с которым «все легче, веселее и ярче».
«Много лет мы есть друг у друга и будем всегда. Будь счастлив! Помнишь, как у Гёте: в пути мой светоч — внутренний мой свет! Люблю! С Днём Рождения!», — написала Лопырева под совместным фото на своей странице в Instagram.
Фотографию Виктория выбрала архивную — со съемок клипа, где они с Николаем вместе лежат на кровати. У многих подписчиков это вызвало возмущение.
«А отец ребёнка не против таких фото в горизонтальном положении, в постели с другим мужчиной, с которым вам приписывали роман?» — поинтересовался кто-то.
«У моего мужа прекрасные отношения с Колей, расслабьтесь», — ответила на это посол ЧМ-2018.
Напомним, что Виктория Лопырева и отец ее сына Игорь Булатов собираются пожениться. В недавнем интервью одному из телеканалов молодая мама намекнула на то, что свадьба может состояться уже в этом году.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , Александр Ревва , Виктория Лопырева
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