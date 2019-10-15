Дочери Успенской требуется операция

Любовь Успенская заявила о том, что её дочь нуждается в повторной операции после хирургического лечения в Швейцарии , сообщает Starhit. По её словам, на этот раз девушкой займутся московские врачи.

В прошлом году дочь Успенской 30-летняя Татьяна получила серьёзный перелом челюсти в результате падания с велосипеда. Певица направила девушку в одну из швейцарских клиник, где ей сделали несколько операций. Однако после длительного курса реабилитации Татьяна нуждается в повторном хирургическом вмешательстве. В преддверии лечения дочь певицы находится на отдыхе в Таиланде.

«Мы надеемся, что там все будет заживать быстрее, там же климат такой. Скоро Таня приедет в Москву, здесь ей сделают еще одну операцию. Надеюсь, что за полгода она полностью восстановит здоровье», — цитирует издание слова Успенской.

По словам артистки, в Таиланде её дочь занимается творчеством: рисует абстрактные картины, лепит скульптуры, музицирует.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Любовь Успенская на своей странице в Instagram заявила, что ищет донора яйцеклетки для «ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть».