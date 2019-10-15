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Дочери Успенской требуется операция 

Рамблер 1 час назад
Дочери Успенской требуется операция
Фото: РИА Новости
Любовь Успенская заявила о том, что её дочь нуждается в повторной операции после хирургического лечения в Швейцарии, сообщает Starhit. По её словам, на этот раз девушкой займутся московские врачи.
В прошлом году дочь Успенской 30-летняя Татьяна получила серьёзный перелом челюсти в результате падания с велосипеда. Певица направила девушку в одну из швейцарских клиник, где ей сделали несколько операций. Однако после длительного курса реабилитации Татьяна нуждается в повторном хирургическом вмешательстве. В преддверии лечения дочь певицы находится на отдыхе в Таиланде.
«Мы надеемся, что там все будет заживать быстрее, там же климат такой. Скоро Таня приедет в Москву, здесь ей сделают еще одну операцию. Надеюсь, что за полгода она полностью восстановит здоровье», — цитирует издание слова Успенской.
По словам артистки, в Таиланде её дочь занимается творчеством: рисует абстрактные картины, лепит скульптуры, музицирует.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Любовь Успенская на своей странице в Instagram заявила, что ищет донора яйцеклетки для «ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть».
Певица в качестве основных требований отметила «красоту, ум, талант, здоровье, доброту и честность». На призыв артистки ответили подписчицы в соцсети, одной из которых стала внучка народного артиста СССР Олега Стриженова Александра.
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Шоу-бизнес , Олег Стриженов , Любовь Успенская , StarHit , Швейцария
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