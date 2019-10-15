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На Гагарину подали в суд 

Рамблер + ещё 6 56 минут назад
На Гагарину подали в суд
Фото: Reuters
Певица Ольга Кормухина подала в суд на исполнительницу Полину Гагарину, потребовав прекратить нарушать ее авторские права на аранжировку песни «Кукушка» Виктора Цоя. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
По словам Кормухиной, она записала кавер-версию песни в 2011 году для большого проекта канала «Россия», посвященного 50-летию Цоя. Эта композиция также вошла в альбом Ольги Кормухиной «Падаю в небо», а в 2011 году Алексей Белов и Ольга Кормухина оформили лицензионный договор на переработку песни с музыкальным лейблом Lavina Records.
Однако для певицы стало шоком, что ее версию «Кукушки» исполнила Полина Гагарина в рекламной компании художественного фильма «Битва за Севастополь». Причём автором значился Константин Меладзе.
«Они содрали всю вокальную фактуру, темп, и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон», — подчеркнула Кормухина.
В апреле Верховный суд разъяснил, как следует разрешать подобные споры, и Ольга Кормухина подала в суд.
«Иск — не финансовый, это вопрос принципа. В суд я иду безо всякого зла, просто хочу дать этим людям шанс хотя бы частично восстановить свою совесть, дать шанс поступить правильно», — отметила она.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Другое , Ольга Кормухина , Алексей Белов , Виктор Цой , Константин Меладзе , Полина Гагарина
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