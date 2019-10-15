На Гагарину подали в суд

По словам Кормухиной, она записала кавер-версию песни в 2011 году для большого проекта канала «Россия», посвященного 50-летию Цоя. Эта композиция также вошла в альбом Ольги Кормухиной «Падаю в небо», а в 2011 году Алексей Белов и Ольга Кормухина оформили лицензионный договор на переработку песни с музыкальным лейблом Lavina Records.

Однако для певицы стало шоком, что ее версию «Кукушки» исполнила Полина Гагарина в рекламной компании художественного фильма «Битва за Севастополь». Причём автором значился Константин Меладзе

«Они содрали всю вокальную фактуру, темп, и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон», — подчеркнула Кормухина.

В апреле Верховный суд разъяснил, как следует разрешать подобные споры, и Ольга Кормухина подала в суд.