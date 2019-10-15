Дайнеко объяснила, почему не берет дочку в США

Дайнеко объяснила, почему не берет дочку с собой в Америку

На вопрос о том, планирует ли Дайнеко вернуться на сцену, она поспешила заметить, что не уходила с нее последние 15 лет.

«И не планирую», — добавила певица.

Кроме того, артистка не избежала от подписчиков и вопросов о личной жизни. Так, ее спросили, смогла бы она выйти замуж за иностранца.