Леди Гага отказалась сотрудничать с насильником

Леди Гага отказалась петь хит организатора секс-культа

Певица Леди Гага переиздала альбом Artpop 2013 года без песни Do What U Want (With My Body), которую записывала вместе с R. Kelly, передает Independent.

Обновленная версия альбома выйдет на CD и виниле 11 ноября.

Леди Гага уже извинялась за сотрудничество с R. Kelly, который ждет суда по обвинению в 13 случаях сексуального насилия. R. Kelly недавно был обвинен в многочисленных случаях домогательства, в том числе, до несовершеннолетних девушек, в период с 1998 по 2010 годы. В расследовании Buzzfeed R Kelly обвинили в организации настоящего секс-культа: утверждается, что он контролировал жизни девушек вплоть до времени приема ванны и влиял на их карьеры.