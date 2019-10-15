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Леди Гага отказалась петь хит организатора секс-культа 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Леди Гага отказалась сотрудничать с насильником
Фото: Reuters
Певица Леди Гага переиздала альбом Artpop 2013 года без песни Do What U Want (With My Body), которую записывала вместе с R. Kelly, передает Independent.
Обновленная версия альбома выйдет на CD и виниле 11 ноября.
Леди Гага уже извинялась за сотрудничество с R. Kelly, который ждет суда по обвинению в 13 случаях сексуального насилия. R. Kelly недавно был обвинен в многочисленных случаях домогательства, в том числе, до несовершеннолетних девушек, в период с 1998 по 2010 годы. В расследовании Buzzfeed R Kelly обвинили в организации настоящего секс-культа: утверждается, что он контролировал жизни девушек вплоть до времени приема ванны и влиял на их карьеры.
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