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Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Фото: Википедия
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
"И теперь мы тоже "Друзья", только в инстаграме. Привет", — подписала она свой первый пост.
Эта новость потрясла поклонников Энистон, которые многие годы ждали ее появления в социальной сети.
Менее, чем за несколько часов первая публикация актрисы набрала почти три миллиона лайков. На ее официальный аккаунт подписалось уже больше 400 тысяч пользователей.
"Добро пожаловать в виртуальную жизнь", — прокомментировали подписчики.
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Шоу-бизнес , Дженнифер Энистон
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