Скоро свадьба? Пассия Петросяна рассказала про кольцо

Молодая помощница Петросяна объяснила, откуда у нее кольцо на безымянном пальце

В комментариях к посту Брухунова ответила поклонникам, что этому кольцу уже много лет и она не понимает, почему фанаты его раньше не замечали на фото.

— Мне вот любопытно: почему кольцо вызывает такой резонанс? Этому кольцу много лет. Оно есть на фотографиях пятилетней давности. Но сейчас вдруг стало мега популярным, — написала помощница артиста в Instagram.

Однако поклонники Петросяна не успокоились и считают, что отношения артиста и Брухуновой продолжают стремительно развиваться и их свадьба не за горами.

Молодая помощница Петросяна Татьяна Брухунова помогает и поддерживает юмориста. Ее подозревают в любовной связи с Евгением Вагановичем, однако она утверждает, что их связывают только рабочие отношения.