Скоро свадьба? Пассия Петросяна рассказала про кольцо

Личная помощница Евгения Петросяна 30-летняя Татьяна Брухунова объяснила фолловерам наличие на ее безымянном пальце кольца. Пользователи предположили, что знаменитый юморист сделал девушке предложение выйти замуж.
В комментариях к посту Брухунова ответила поклонникам, что этому кольцу уже много лет и она не понимает, почему фанаты его раньше не замечали на фото.
— Мне вот любопытно: почему кольцо вызывает такой резонанс? Этому кольцу много лет. Оно есть на фотографиях пятилетней давности. Но сейчас вдруг стало мега популярным, — написала помощница артиста в Instagram.
Однако поклонники Петросяна не успокоились и считают, что отношения артиста и Брухуновой продолжают стремительно развиваться и их свадьба не за горами.
Молодая помощница Петросяна Татьяна Брухунова помогает и поддерживает юмориста. Ее подозревают в любовной связи с Евгением Вагановичем, однако она утверждает, что их связывают только рабочие отношения.
Официальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко состоялся в ноябре 2018 года. Этому предшествовал раздел имущества. Сообщалось, что артист отпраздновал свой развод, а Татьяна Брухунова жаловалась на «агрессию» со стороны бывшей супруги юмориста.