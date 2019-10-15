У звезды «Счастливы вместе» похитили деньги

У актера из «Счастливы вместе» похитили деньги

Мошенники похитили деньги у актера Саркиса Амирзяна , исполнившего эпизодические роли в популярных сериалах, в том числе и «Счастливы вместе». Об этом со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По словам источника, инцидент произошел 14 октября.

«Артист пояснил, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец заявил, что злоумышленники пытаются несанкционировано перевести деньги и что для защиты счета надо немедленно сообщить ему данные карточки и коды, которые придут в SMS-сообщении», — пояснил источник.

Он отметил, что в итоге у актера, исполнившего эпизодические роли в сериалах «Дальнобойщики», «След», «Солдаты», «Кулагин и партнеры» и «Счастливы вместе», было украдено 200 тысяч рублей. При этом источник не назвал имя артиста, подчеркнув однако, что тот уроженец Армении и член Союза кинематографистов РФ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, заявил правоохранитель.