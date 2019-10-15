У звезды «Счастливы вместе» похитили деньги

Мошенники похитили деньги у актера из сериала «Счастливы вместе»

Мошенники похитили деньги у актера эпизодических ролей в телесериалах «Счастливы вместе», «Дальнобойщики», «След» и других. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, в столичную полицию обратился 57-летний уроженец Армении, член Союза кинематографистов РФ. Отмечается, что 14 октября ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка.

— Незнакомец заявил, что с принадлежащей заявителю карты злоумышленники пытаются несанкционировано перевести деньги и что для защиты счета надо немедленно сообщить ему данные карточки и коды, которые придут в SMS-сообщении, — сообщил источник агентства.

После переданной пострадавшим указанной информации, с его карты списали 200 тысяч рублей. По данному факту организована проверка.