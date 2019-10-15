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Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк 

RT на русском 1 час назад
Пригожин высказался о болезни Заворотнюк
Фото: ТАСС
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT заявил, что ему ничего неизвестно о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, кроме того, что «она тяжело больна».
«Мне ничего не известно о состоянии Анастасии Заворотнюк, кроме того, что она тяжело больна. С ней нет никакой связи», — сказал он.
Пригожин назвал «ужасным» то, что «происходит сейчас в медиапространстве вокруг здоровья» актрисы.
Также он заявил, что все переживают за Анастасию, беспокоятся и хотят её выздоровления.
«Но мы не знаем, что с ней происходит. У нас ноль информации. Отсутствие информации стало катализатором этого ажиотажа. И мне не понятна позиция молчания, которую заняло её ближайшее окружение», — заявил продюсер.
Пригожин считает, что близкие Заворотнюк «не смогли чётко и вовремя просто сказать правду людям, и тем самым создали информационный дефицит вокруг состояния любимой многими актрисы».
«Чем больше близкие из этого делают тайну, тем больше вокруг этого будет ажиотажа и домыслов. И только близкие к Анастасии люди в силах прекратить это волнение в обществе», — сказал он.
18 снятбря kp.ru со ссылкой на источники в медицинских кругах передавало, что Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно.
13 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Директор актрисы Стас Христов рассказал, что получил от Заворотнюк сообщение в ответ на публикации: «Бред. Отстань».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Иосиф Пригожин , Комсомольская правда
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