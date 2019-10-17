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«С лицом большие проблемы»: Сафронов отказался рисовать Ротару 

ТК «Звезда» + ещё 5
«С лицом проблемы»: Сафронов отказался рисовать Ротару
Фото: Anatoly Lomohov Russian Look Globallookpress
Художник заявил, что певица София Ротару потеряла свою сущность из-за вмешательства пластических хирургов.
Художник Никас Сафронов заявил в интервью, что не решился бы написать портрет народной артистки СССР Софии Ротару, поскольку у той «большие проблемы с лицом».
По словам Сафронова, он как-то виделся мельком с певицей в Крыму, когда останавливался в ее отеле, и был поражен ее внешностью.
«Нет, я все понимаю и принимаю все эти современные технологии, пластические операции, но за ними очень сложно увидеть характер человека», — цитирует Сафронова издание Дни.ру.
Художник отметил, что даже если у человека много морщин на лице, он мастерски может убрать их на картине, как это было с портретом Арнольда Шварценеггера. А вот когда он не видит лица, поскольку оно изменено до неузнаваемости, ему очень тяжело работать.
«Мне хочется показать характер человека, открыть его суть. В случае с Ротару, увы, это невозможно. Она потеряла свою сущность», — заявил Сафронов.
В комментариях к статье некоторые читатели согласились с художником. Однако поклонники Ротару поддержали 72-летнюю певицу, заметив, что она отлично выглядит, а вот самому Сафронову, который ходит «неопрятный и вечно с грязной головой» следовало бы лучше следить за собой, а не судить других.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Арнольд Шварценеггер , Никас Сафронов , София Ротару
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