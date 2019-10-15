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DJ Smash простил два миллиона избившим его людям 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
DJ Smash простил два миллиона избившим его людям
Фото: РИА Новости
DJ Smash простил избившим его людям два миллиона рублей — из 11-и. Об этом сообщает РИА Новости.
DJ Smash — псевдоним Андрея Ширмана. В 2018 году, как сообщал «Рамблер», в одном из клубов в Перми он был избит продюсером Сергеем Ванкевичем и экс-депутатом Заксобрания Пермского края Александром Телепневым.
За это суд приговорил Телепнева и Ванкевича к двум годам лишения свободы и компенсации музыканту убытков и морального вреда в размере свыше 11 миллионов рублей.
«В еврейский День прощения я хочу совершить великодушный поступок и простить тех двух персон», — объявил DJ Smash в своем инстаграме 8 октября — в иудейский праздник Йом-Киппур.
Сегодня в секретариате Свердловского районного суда Перми РИА Новости сообщили, что 3 октября Ширман заключил с Ванкевичем и Телепневым мировое соглашение. Согласно ему, музыкант откажется от исковых требований после выплаты ему ответчиками девяти миллионов рублей из 11-и. Таким образом, DJ Smash простил избившим его людям два миллиона.
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Шоу-бизнес , Андрей Ширман , Александр Телепнев , Сергей Ванкевич , РИА Новости , Пермь
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