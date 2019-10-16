Сальма Хайек заинтриговала обнаженным фото

Недавно у Сальмы Хайек был небольшой праздник. На ее Instagram подписалось 12 тысяч человек. В честь этого она решила сделать подарок фанатам и выложила снимок с иглоукалывания, где ей поставили 12 иголок.

Однако подписчики обратили внимание не на пугающую процедуру, а на великолепную физическую форму актрисы. Ей уже 53 года, но ее тело остается по прежнему молодым и подтянутым. Неудивительно, что Сальму тут же забросали комплиментами.

Нужно сказать, что Хайек тщательно следит за собой, поэтому не стесняется позировать почти без одежды. Недавно она, к примеру, выложила соблазнительное фото в одном купальнике.