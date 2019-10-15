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Пригожин подтвердил данные о тяжелой болезни Заворотнюк 

РИА «ФедералПресс» + ещё 7 1 час назад
Пригожин подтвердил данные о тяжелой болезни Заворотнюк
Фото: РИА "ФедералПресс"
Известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Он сказал, что с ней нет никакой связи.
Также он подчеркнул, что отсутствие информации о ее здоровье стало катализатором ажиотажа и домыслов вокруг нее. Пригожин добавил, что не понимает молчание ее родственников и близких.
Кроме того, продюсер подчеркнул, что ему ничего не известно о состоянии актрисы, пишет RT.
«Мне ничего не известно о состоянии Анастасии Заворотнюк, кроме того, что она тяжело больна», — отметил Пригожин.
Отметим, что слухи вокруг болезни Заворотнюк появились уже пару месяцев назад. Но только сегодня ее близкие впервые прокомментировали состояние ее здоровья. Они отметили, что не будут выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
Фото: РИА Новости / Максим Блинов
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Максим Блинов , Иосиф Пригожин , РИА Новости
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