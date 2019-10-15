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Кто унаследует «авторские» Марка Захарова 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Кто унаследует «авторские» Марка Захарова
Фото: ТАСС
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в интервью «Комсомольской правде» рассказал, кто будет получать авторские отчисления от спектаклей, которые поставил Марк Захаров после смерти режиссера. Оказалось, что при жизни театральный деятель отказался от части гонораров.
«Почти все спектакли ставил сам Марк Анатольевич. И еще он часто выступал автором сценических версий. Естественно, он получал за это отчисления по договору с театром. Кстати, ему были положены гонорары как режиссеру-постановщику, но он сам от них отказался», — заявил Варшавер.
По его словам, авторские отчисления унаследует дочь Захарова Александра.
По данным издания, дочь режиссера также получит право распоряжаться домом в районе Куркино площадью около 500 квадратных метров, земельным участком стоимостью около 50 миллионов рублей, квартирой на Тверской, которая оценена в сумму порядка 100 миллионов рублей, а также автомобилем Land Cruiser.
Марк Захаров, как ранее сообщал Рамблер», скончался 28 сентября в возрасте 85 лет в одной из столичных клиник, где проходил лечение от воспаления лёгких.
С 1973 года он был главным режиссёром Театра имени Ленинского комсомола («Ленком» — прим. ред.). Среди наиболее запомнившихся зрителям работ спектакли: «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад»; и фильмы — «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Александр Захаров , Марк Захаров , Комсомольская правда
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