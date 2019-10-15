Нового возлюбленного Бузовой вычислили в Сети

Starhit опубликовал имя нового молодого человека Ольги Бузовой. Им оказался блогер, засветившийся в последнем клипе певицы «Лайкер», Давид Манукян.

По данным издания, в Сети ходят слухи, что роман звезд завязался на съёмочной площадке. Якобы после постельной сцены между молодыми людьми вспыхнула страсть. Поклонники артистки отмечают, что близкие отношения подтверждает тот факт, что Бузова и Манукян появляются в одинаковой одежде, а также сделали себе одинаковые татуировки — замысловатый узор на левом запястье. Журналисты отмечают, что с недавнего времени артистка начала появляться в юмористических роликах Манукяна, в которых ранее принимали участие Анна Семенович , Сергей Штепс, Анастасия Малышева Настасья Самбурская и др.

При этом блогер подробности романа с певицей не разглашает, заявляя только, что познакомился с Бузовой задолго до съёмок клипа.