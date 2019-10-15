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Нового возлюбленного Бузовой вычислили в Сети 

Рамблер + ещё 1 56 минут назад
Starhit опубликовал имя нового молодого человека Ольги Бузовой. Им оказался блогер, засветившийся в последнем клипе певицы «Лайкер», Давид Манукян.
По данным издания, в Сети ходят слухи, что роман звезд завязался на съёмочной площадке. Якобы после постельной сцены между молодыми людьми вспыхнула страсть. Поклонники артистки отмечают, что близкие отношения подтверждает тот факт, что Бузова и Манукян появляются в одинаковой одежде, а также сделали себе одинаковые татуировки — замысловатый узор на левом запястье. Журналисты отмечают, что с недавнего времени артистка начала появляться в юмористических роликах Манукяна, в которых ранее принимали участие Анна Семенович, Сергей Штепс, Анастасия Малышева, Настасья Самбурская и др.
При этом блогер подробности романа с певицей не разглашает, заявляя только, что познакомился с Бузовой задолго до съёмок клипа.
«Рамблер» сообщал, что Ольге Бузовой приписывали роман с нападающим хоккейного клуба «Авангард» Денисом Зерновым. Слухи о близкой связи спортсмена со звездой шоу-бизнеса появились после того, как Бузова пришла на одну из игр «Авангарда» в майке омской команды с номером Зернова. Позже хоккеист в интервью заявил, что между ним и певицей нет никах отношений.
Комментарии12
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Малышева , Денис Зернов , Настасья Самбурская , Анна Семенович , ХК Авангард , StarHit
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