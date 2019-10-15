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Раскрыт размер пенсии Моисеева 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Борис Моисеев получает небольшую пенсию, заявил в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ организатор его концертов Сергей Лавров. Небольшую — это 50 тысяч рублей, которых артисту катастрофически не хватает.
Лавров отметил, что певец, перенёсший два инсульта и лишенный возможности зарабатывать, в настоящее время практически ни с кем не общается и большинство свободного времени проводит, сидя дома.
«Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он ничего не распродает. У Бориса есть пенсия 50 тысяч рублей», — подчеркнул Лавров.
При этом он добавил, что певцу не хватает денег на жизнь, отметив, что ему помогают друзья, в частности Алла Пугачева.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Борис Моисеев начал продавать имущество из-за отсутствия доходов от концертов. СМИ рассказали, что недавно артист продал свои апартаменты в Дубае, а также расстался с несколькими ценными картинами и эксклюзивными ювелирными изделиями.
Комментарии17
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Борис Моисеев , Сергей Лавров , Алла Пугачева , НТВ
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