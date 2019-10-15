Раскрыт размер пенсии Моисеева

Лавров отметил, что певец, перенёсший два инсульта и лишенный возможности зарабатывать, в настоящее время практически ни с кем не общается и большинство свободного времени проводит, сидя дома.

«Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он ничего не распродает. У Бориса есть пенсия 50 тысяч рублей», — подчеркнул Лавров.

При этом он добавил, что певцу не хватает денег на жизнь, отметив, что ему помогают друзья, в частности Алла Пугачева

Ранее, как сообщал «Рамблер», Борис Моисеев начал продавать имущество из-за отсутствия доходов от концертов. СМИ рассказали, что недавно артист продал свои апартаменты в Дубае, а также расстался с несколькими ценными картинами и эксклюзивными ювелирными изделиями.