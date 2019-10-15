Раскрыт размер пенсии Бориса Моисеева

Размер пенсии, которую ежемесячно получает российский певец Борис Моисеев , составляет 50 тысяч рублей. Об этом в эфире программы "Ты не поверишь" на телеканале НТВ рассказал организатор концертов исполнителя Сергей Лавров

"Это небольшие деньги. Это в месяц где-то тысяч 50 рублей", — заявил Лавров.

Ранее стало известно, что пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной составляет почти 50 тысяч рублей в месяц.

Алла Пугачева получает 47 тысяч рублей благодаря надбавке за звание народной артистки СССР.