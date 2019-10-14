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Пугачева спасла карьеру Успенской 

Рамблер 1 час назад
Пугачева спасла карьеру Успенской
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева спасла карьеру Любови Успенской. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», последняя сама рассказала в эфире НТВ.
По словам певицы, в молодости она страдала от панических атаках. Одна произошла во время ее первого после возвращения из США концерта в России — она стала терять сознание, ее унесли за кулисы. Туда к ней вместе с Филиппом Киркоровым пришла Пугачева. Оба начали убеждать коллегу вернуться на сцену.
«Алла говорит: "Не волнуйся. Я была в таком же положении"», — рассказала Успенская.
В итоге Пугачевой и Киркорову удалось убедить ее вернуться на сцену. По словам певицы, они спасли ее тогда, однако «все-таки потом для здоровья все это выходит боком».
В ходе того же интервью Любовь Успенская назвала самым страшным событием в своей жизни ДТП, в котором побывала ее дочь. Оно, как сообщал «Рамблер», произошло около года назад, а восстановление девушки длится до сих пор — ныне в Тайланде, вскоре — продолжится в Москве.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Любовь Успенская , Алла Пугачева , НТВ
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