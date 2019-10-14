Пугачева спасла карьеру Успенской

По словам певицы, в молодости она страдала от панических атаках. Одна произошла во время ее первого после возвращения из США концерта в России — она стала терять сознание, ее унесли за кулисы. Туда к ней вместе с Филиппом Киркоровым пришла Пугачева. Оба начали убеждать коллегу вернуться на сцену.

«Алла говорит: "Не волнуйся. Я была в таком же положении"», — рассказала Успенская.

В итоге Пугачевой и Киркорову удалось убедить ее вернуться на сцену. По словам певицы, они спасли ее тогда, однако «все-таки потом для здоровья все это выходит боком».

В ходе того же интервью Любовь Успенская назвала самым страшным событием в своей жизни ДТП, в котором побывала ее дочь. Оно, как сообщал «Рамблер», произошло около года назад, а восстановление девушки длится до сих пор — ныне в Тайланде, вскоре — продолжится в Москве.