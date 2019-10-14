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Фандера делит постель с Кефиром 

Рамблер 1 час назад
Фандера делит постель с Кефиром
Фото: РИА Новости
Оксана Фандера делит постель с псом по кличке Кефир. Об этом сообщает «Телепрограмма».
В своем закрытом инстаграме актриса опубликовала черно-белое селфи, на котором лежит в кровати с крупным псом и с улыбкой прижимается лицом к его груди. Собаку Фандеры зовут Кефир, сокращенно Фира.
«Она не верила в существование ангелов, пока не влюбилась в одного из них», — написала актриса в подписи к снимку, назвав своего питомца самым нелепым и смешливым среди «ангелов».
Подписчики Фандеры подтвердили, что о существовании ангелов знает каждый собачник, а лучше «вкуснейшего конопатого пуза» нет ничего.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 51-летняя Фандера разместила в инстаграме фото, на котором ее волосы гораздо более седые, чем привыкли ее фанаты. На вопрос одного из них о причинах отказа от окрашивания волос актриса ответила, что оно вызвано исключительно желанием быть собой.
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Шоу-бизнес , Оксана Фандера
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