Фандера делит постель с Кефиром

Оксана Фандера делит постель с псом по кличке Кефир. Об этом сообщает «Телепрограмма».

В своем закрытом инстаграме актриса опубликовала черно-белое селфи, на котором лежит в кровати с крупным псом и с улыбкой прижимается лицом к его груди. Собаку Фандеры зовут Кефир, сокращенно Фира.

«Она не верила в существование ангелов, пока не влюбилась в одного из них», — написала актриса в подписи к снимку, назвав своего питомца самым нелепым и смешливым среди «ангелов».

Подписчики Фандеры подтвердили, что о существовании ангелов знает каждый собачник, а лучше «вкуснейшего конопатого пуза» нет ничего.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 51-летняя Фандера разместила в инстаграме фото, на котором ее волосы гораздо более седые, чем привыкли ее фанаты. На вопрос одного из них о причинах отказа от окрашивания волос актриса ответила, что оно вызвано исключительно желанием быть собой.