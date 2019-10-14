В каких условиях живет Моисеев после инсульта 

Борис Моисеев разрешил журналистам программы «Ты не поверишь» снять обстановку в юрмальской квартире в сопровождении своего директора.
По данным авторов сюжета, апартаменты артиста в Латвии оцениваются в 15 миллионов рублей.
Трехкомнатную квартиру в Юрмале Моисеев приобрёл в начале 2000-х годов. Сегодня элитное жильё артиста на рынке недвижимости стоит не менее полутора десятков миллионов рублей. При этом в расчёт не идёт интерьер, который, по словам директора певца Сергея Лаврова, Моисеев тщательно разрабатывал самостоятельно: в квартире собраны мебель и вещи из разных стран мира. Например, недавно артист приобрёл атласные наволочки специально для подушек, ранее привезённых из Майями. В результате в апартаментах создан интерьер «как в лучших домах Европы».
Лавров подчеркивает, что излюбленным местом Моисеева в квартире является кухня, где певец проводит много времени за приготовлением пищи.
Ранее, как сообщал «Рамблер», певец, перенёсший два инсульта, начал продавать имущество из-за отсутствия доходов от концертов. СМИ рассказали, что недавно артист продал свои апартаменты в Дубае, а также расстался с несколькими ценными картинами и эксклюзивными ювелирными изделиями.
Лавров информацию о распродаже не подтвердил, заявив, что в настоящее время певец обходится пенсией и помощью друзей.
«У артиста сейчас нет работы, он, мягко говоря, сидит один в четырех стенах. Ему сложно, он живет на пенсию. Плюс кто-то еще как-то выручает. Я слышал, что Пугачева помогла ему деньгами», — отметил директор Моисеева.