В каких условиях живет Моисеев после инсульта

Борис Моисеев разрешил журналистам программы «Ты не поверишь» снять обстановку в юрмальской квартире в сопровождении своего директора.

По данным авторов сюжета, апартаменты артиста в Латвии оцениваются в 15 миллионов рублей.

Трехкомнатную квартиру в Юрмале Моисеев приобрёл в начале 2000-х годов. Сегодня элитное жильё артиста на рынке недвижимости стоит не менее полутора десятков миллионов рублей. При этом в расчёт не идёт интерьер, который, по словам директора певца Сергея Лаврова, Моисеев тщательно разрабатывал самостоятельно: в квартире собраны мебель и вещи из разных стран мира. Например, недавно артист приобрёл атласные наволочки специально для подушек, ранее привезённых из Майями. В результате в апартаментах создан интерьер «как в лучших домах Европы».

Лавров подчеркивает, что излюбленным местом Моисеева в квартире является кухня, где певец проводит много времени за приготовлением пищи.

Ранее, как сообщал «Рамблер», певец, перенёсший два инсульта, начал продавать имущество из-за отсутствия доходов от концертов. СМИ рассказали, что недавно артист продал свои апартаменты в Дубае, а также расстался с несколькими ценными картинами и эксклюзивными ювелирными изделиями.

Лавров информацию о распродаже не подтвердил, заявив, что в настоящее время певец обходится пенсией и помощью друзей.