Что произошло с квартирой умершего от алкоголизма Числова

Журналисты издания teleprogramma выяснили , кто собирается делить квартиру недавно умершего актёра Александра Числова . Фактически жильё артиста в Москве принадлежит его племяннице, однако на квартиру нашлись другие претенденты.

О бедственном положении Числова первыми в августе рассказали авторы программы «Прямой эфир». Оказалось, что Числов в течение долгого времени не выходил из дома, не ел и не пил.

Как ранее сообщал «Рамблер», в истощённом состоянии актера госпитализировали. 29 августа на 55-м году жизни Число скончался из-за обострения пневмонии. Известно, что он страдал алкоголизмом и психическими расстройствами.

СМИ полагают, что маниакальная боязнь «чёрных риэлторов» заставила актёра переписать квартиру на свою племянницу Светлану. Женщина ещё при жизни артиста получила недвижимость по договору дарения.

Однако после смерти Числова на владение его жильём появилось ещё несколько претендентов. В частности 84-летняя мать артиста Валентина Александровна, которая в «Прямом эфире», заявила, что вынуждена была скитаться по съёмным квартирам после того, как в деревне сгорел её дом. В квартиру к сыну она попасть не смогла, поскольку на порог её не пустила внучка Светлана.

Ещё один человек, способный оспорить «подарок» Числова племяннице, — другой его племянник Александр. Мужчина, по словам Светланы, в течение десяти лет не интересовался судьбой дяди, однако внезапно появился после информации о его смерти. Александр, также присутствовавший на ток-шоу, заявил, что ничего не знал о состоянии актёра, но приехал бы сразу, если бы ему сказали.

В разговоре с корреспондентом издания Светлана заявила, что пока ещё «плавает» в юридических вопросах, но у неё сомнений по поводу законности владения недвижимостью не возникает.

«Сейчас квартира моя. Я ее получила еще при жизни Александра Владимировича. Как оно будет дальше — я не могу сказать, потому что все делается втихомолочку», — отметила женщина.

Она не исключает, что её брат, «недавно вернувшийся загорелым из отпуска», предпринимает какие то шаги в вопросе недвижимости. Сама Светлана, по ее словам, в настоящее время занимается выплатой долгов умершего актера.