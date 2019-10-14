56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

Елена Валюшкина часто радует своих подписчиков подробными «отчетами» из своих путешествий. 56-летняя актриса публикует множество фотографий, которые активно обсуждают подписчики ее страницы в Instagram.

На этот раз Валюшкина в качестве направления для отдыха предпочла Израиль. Прилетев в страну, она тут же переоделась в купальник и поспешила поделиться своим образом с фолловерами.

«Ну и как на море без морелука?» — объяснила она свой поступок.

Подписчики пришли в восторг от того, насколько молодо выглядит актриса.

«Ух ты, это кто? Ну блин, думала, доча, да, Елена, у вас что, года на убыль полетели?» — восхитилась одна из поклонниц.

«Лена, Вы-супер, очень смело и очень достойно», — заметила другая.

Сама же актриса попросила заметить, что не использовала никакой обработки фотографии.

Нашлись и те, кто посоветовал Елене больше отдыхать:

«Елена не расслабляйся, держи себя в руках».

Валюшкина ответила на эту реплику так:

«Извините, а вы знаете, что я здесь делаю?!»

Она также поделилась своими планами по поддержанию фигуры: