Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике

Елена Валюшкина часто радует своих подписчиков подробными «отчетами» из своих путешествий. 56-летняя актриса публикует множество фотографий, которые активно обсуждают подписчики ее страницы в Instagram.
На этот раз Валюшкина в качестве направления для отдыха предпочла Израиль. Прилетев в страну, она тут же переоделась в купальник и поспешила поделиться своим образом с фолловерами.
«Ну и как на море без морелука?» — объяснила она свой поступок.
Подписчики пришли в восторг от того, насколько молодо выглядит актриса.
«Ух ты, это кто? Ну блин, думала, доча, да, Елена, у вас что, года на убыль полетели?» — восхитилась одна из поклонниц.
«Лена, Вы-супер, очень смело и очень достойно», — заметила другая.
Сама же актриса попросила заметить, что не использовала никакой обработки фотографии.
Нашлись и те, кто посоветовал Елене больше отдыхать:
«Елена не расслабляйся, держи себя в руках».
Валюшкина ответила на эту реплику так:
«Извините, а вы знаете, что я здесь делаю?!»
Она также поделилась своими планами по поддержанию фигуры:
«Ещё 5 кило и золотой ключик у нас в кармане».