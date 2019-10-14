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Поп-звезду из Узбекистана лишили лицензии после купания в деньгах 

Украина.ру 1 час назад
Поп-звезду лишили лицензии после купания в деньгах
Фото: Инстаграм
Узбекского артиста Жахонгира Атаджанова лишили лицензии, после того, как он искупался в деньгах. Об этом 14 октября пишет агентство Sputnik-Узбекистан.
Напомним, в июле было опубликовано видео, где Атаджанов, выступая на свадьбе, купается в деньгах.
После этого «Узбекконцерт» лишил его лицензии.
«Жахонгир Атаджанов забыл про слово мораль и во время священного месяца Рамадан нарушил национальные обычаи и этику», — цитирует агентство сообщение организации.
Сам артист недавно выступил в видеообращении, где пояснил, что ему все равно.
«Хотите лишайте меня лицензии. Это ваше право», — заявил он.
Кроме того, сообщается, что сервис «Яндекс. Музыка» опубликовал список песен, которые жители Узбекистана, первое место в нем занимает трек Атаджанова «Высокомерная».
Атаджанов не первый узбекский артист, демонстрирующий свое благополучие подобным образом: ранее певец Огабек Собиров вышел на сцену в колье из долларов.
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Шоу-бизнес , Яндекс , Узбекистан
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