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Участница «Дома-2» Таня Мусульбес выйдет замуж спустя две недели после развода 

Teleprogramma.pro 29 минут назад
Мусульбес снова выскочит замуж
Фото: Инстаграм
Новый возлюбленный девушки — Сергей Мих сделал ей предложение руки и сердца публично. Мусульбес ничего не оставалось, как ответить на него согласием.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что мужчина пригласил нарядную Татьяну на сцену, преподнес ей огромный букет красных роз и признался в чувствах.
«Ты — счастье, о котором можно только мечтать. Я уверен, ты будешь самой лучшей в мире женой. Я люблю тебя больше жизни. Ты и есть вся моя жизнь. Ты выйдешь за меня?», — произнес парень и протянул Тане кольцо.
Шокированная девушка не сразу нашла, что ответить, но спустя считанные мгновения она произнесла «Да, конечно».
Отметим, что лишь две недели назад стало известно о том, что Татьяна Мусульбес официально развелась со своим предыдущим супругом и участником «Дома-2» Виктором Литвиновым. Девушка призналась, что первого мужа никогда не любила, но по-прежнему считает его прекрасным человеком.
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Шоу-бизнес , Виктор Литвинов
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