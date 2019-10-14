Мусульбес снова выскочит замуж

Участница «Дома-2» Таня Мусульбес выйдет замуж спустя две недели после развода

Новый возлюбленный девушки — Сергей Мих сделал ей предложение руки и сердца публично. Мусульбес ничего не оставалось, как ответить на него согласием.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что мужчина пригласил нарядную Татьяну на сцену, преподнес ей огромный букет красных роз и признался в чувствах.

«Ты — счастье, о котором можно только мечтать. Я уверен, ты будешь самой лучшей в мире женой. Я люблю тебя больше жизни. Ты и есть вся моя жизнь. Ты выйдешь за меня?», — произнес парень и протянул Тане кольцо.

Шокированная девушка не сразу нашла, что ответить, но спустя считанные мгновения она произнесла «Да, конечно».