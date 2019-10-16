Богатства возлюбленного Бузовой оказались фикцией

Богатства нового возлюбленного Бузовой оказались фикцией

Блогер Давид Манукян, которого пользователи Сети заподозрили в романе с популярной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, оказался замешан в махинациях с недвижимостью. Кроме того, молодой человек всячески демонстрирует свои богатства в Instagram, однако за ним числится полумиллионный долг.

Известность Манукян получил после съёмок в клипе Бузовой на песню «Лайкер». Поклонники певицы всё чаще стали замечать молодых людей вместе, а также заметили у них на руках одинаковые татуировки, предположив, что у них завязались романтические отношения.

В настоящее время на страницу Манукяна в Instagram подписаны 7 млн человек. В Сети блогер с гордостью демонстрирует свои апартаменты в Москва-Сити, дорогие часы и автомобили. Но в реальности оказалось всё не совсем так.

Оказалось, что на счету Манукяна несколько махинаций с недвижимостью, информацию об этом можно найти в базе Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Кроме того, за ним числился долг около 580 тысяч рублей.

Выяснилось также, что элитную квартиру в Москве он арендует для съёмок, а иномарку купил в 2015 году в кредит за 1,7 миллиона рублей, однако позже продал автомобиль.

Кроме того, его отец — строитель из Новосибирска Ашот Манукян , проходит обвиняемым по делу об обмане дольщиков. Бизнесмен купил два участка, которые были отведены под строительство частных домов и возвёл на них трёхэтажные корпуса, открыв продажи квартир. В итоге покупатели не смогли получить прописку по месту жительства и потребовали вернуть им деньги через суд, сообщает StarHit.

Ранее News.ru писал о том, что пользователи Сети вычислили предполагаемого возлюбленного популярной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой. По мнению поклонников, артистка состоит в близких отношениях с блогером Давидом Манукяном, который принял участие в её клипе на песню «Лайкер».