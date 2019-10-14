Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова

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Директор Киркорова опроверг сообщения о застрявших концертных грузовиках 

Газета.Ru + ещё 3 37 минут назад
Директор певца Филиппа Киркорова опроверг сообщения СМИ о застрявших концертных грузовиках, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Генеральный директор "Филипп Киркоров Продакшн" Геннадий Рыбак назвал эти сообщения выдумкой.
"Все в порядке, концерты состоятся, ваш брат журналист все выдумал. Информация не соответствует действительности", — сказал Рыбак.
До это в социальных сетях появились фото фуры, которая якобы застряла в песке на берегу реку Печоры. СМИ сообщали, что концерты могут быть отменены из-за застрявшего оборудования.
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Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Газета.Ru
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