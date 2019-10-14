Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова

Директор Киркорова опроверг сообщения о застрявших концертных грузовиках

Директор певца Филиппа Киркорова опроверг сообщения СМИ о застрявших концертных грузовиках, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Генеральный директор "Филипп Киркоров Продакшн" Геннадий Рыбак назвал эти сообщения выдумкой.

"Все в порядке, концерты состоятся, ваш брат журналист все выдумал. Информация не соответствует действительности", — сказал Рыбак.

До это в социальных сетях появились фото фуры, которая якобы застряла в песке на берегу реку Печоры. СМИ сообщали, что концерты могут быть отменены из-за застрявшего оборудования.