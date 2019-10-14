Успенская упрекнула знаменитостей в раскрутке «бездарных детей»

По словам певицы Любови Успенской, многие российские звезды шоу-бизнеса пытаются раскрутить своих бездарных детей, «нахально пихая их, и не стесняясь». Об этом она заявила в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По словам Успенской, самое страшное, что было в ее жизни — авария дочери.

«Когда это случилось, я две недели встать с кровати встать не могла. Просто была бессильна. (…) Она чувствует себя лучше. Скоро приезжает в Москву на очередную операцию», — рассказала певица, отметив, что перевезла дочь в Таиланд.

По словам Успенской, они с дочерью рассчитывают еще на год лечения, однако надеются, что климат Таиланда ускорит выздоровление.

«У нас столько много работы. Она тоже поет, потрясающе. У нас есть звезды, которые хотят раскрутить бездарных своих детей, нахально пихают их, и не стесняются. Это тот случай, когда я могу с гордостью своей дочери объявить, что на любом мероприятии, на любой сцене она не облажает, она споет настолько круто и настолько уверенно, что мне не будет стыдно», — подчеркнула Любовь Успенская.