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Тина Канделаки заверила, что мужчинам не нравятся полные женщины 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
«Мужчинам не нравятся полные женщины»
Фото: РИА Новости
Что такое бодипозитив? Этому вопросу посвящен новый пост Тины Канделаки в социальной сети. После того, как телеведущая стала генеральным продюсером спортивного канала, она всё чаще высказывается о спорте и уходе за собой.
«Бодипозитив — штука противоречивая. Если вы прекрасно чувствуете себя при весе 76 кг, дай бог вам здоровья. Если при 110 кг вы пытаетесь убедить окружающих, что у вас все хорошо, то я позволю себе с вами не согласиться», — пишет звезда экрана в Instagram.
Женщина отметила, что когда глянцевые журналы публикуют фотографии полных моделей, они не пишут о состоянии их внутренних органов и сердечно-сосудистой системы. По мнению ведущей, безудержный оптимизм и принятие себя — не повод для волосатых подмышек, избыточного веса и плохого состояния кожи.
Канделаки пишет, что общалась с разными мужчинами по этому поводу и не нашла тех, кто был бы искренне влюблен в новый феномен женской красоты. Она призвала подписчиков быть физически развитыми и не отпугивать людей «естественными» запахами.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Тина Канделаки
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