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Панин рассказал, как его увозили в психбольницу 

ТК «Звезда» + ещё 3 39 минут назад
«Вою и зову Люсю». Панин о психбольнице
Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Актер долгое время не мог прийти в себя после развода со своей единственной женой Людмилой Григорьевой, с которой расстался пять лет назад.
Актер Алексей Панин так сильно переживал развод со своей супругой Людмилой Григорьевой, что попал в психиатрическую клинику. Об этом он сам рассказал, в беседе со своими подписчиками в соцсети.
С момента развода с Григорьевой прошло уже пять лет, однако актер до сих пор помнит свою любовь и узнает о ее судьбе из социальных сетей. Недавно ему удалось выяснить, что Людмила сейчас живет в Лос-Анджелесе и работает визажистом. Увидев фото бывшей супруги, Панин снова расчувствовался и вспомнил о былых переживаниях.
«Страшно даже вспоминать, как я жил в те годы, и что со мной происходило. Хотя это трудно было назвать жизнью. Череда бесконечных дней и ночей, слившихся в одну сплошную черноту. Иногда я открывал глаза и понимал, что лежу под кроватью и вою. Вою и зову Люсю. Примерно в один из таких дней меня отвезли в психушку», — цитирует актера Starhit.
С Людмилой Григорьевой Панин прожил в браке с 2013 по 2014 год. Неизвестно, замужем ли сейчас Людмила, и есть ли у нее бойфренд. Сам Алексей Панин пока одинок. Однако актер воспитывает дочь Анну, которую ему родила модель Юлия Юдинцева. С матерью девочки у Алексея отношения не сложились.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Алексей Панин , StarHit
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