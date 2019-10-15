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«Полетят в тартарары»: продюсер о молчании семьи Заворотнюк 

Рамблер + ещё 6 58 минут назад
«Полетят в тартарары»: продюсер о молчании семьи Заворотнюк
Фото: ТАСС
Анастасия Заворотнюк и ее семья молчанием тянут время, чтобы бизнес актрисы не «полетел в тартарары». Об этом «Дням.ру» заявил анонимный продюсер, работавший с артисткой.
По его мнению, родные Заворотнюк два месяца не комментируют слухи о ее раке в попытке потянуть время до ее или выздоровления, «или…».
«Бизнес и сентиментальность несовместимы», — подчеркнул собеседник издания.
Он допустил, что Заворотнюк и ее семья не объявляют о последней стадии рака у актрисы, так как иначе все ее контракты на съемки в фильмах, ведение корпоративов и тому подобное «полетят в тартарары».
Кроме того, контракты есть и у мужа артистки Петра Чернышева, например, контракт на участие в мюзикле на льду Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Нарушение подобных договоров обычно грозит неустойками, которые исчисляются миллионами, а болезнь жены обычно не является форс-мажорным обстоятельством.
В август, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Анастасия Заворотнюк может быть больна раком мозга. Вчера стало известно, что ее в состоянии критического сопора, с практически атрофированными мышцами перевели в реабилитационный центр.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Петр Чернышев
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