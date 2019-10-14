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«Отвезли в психушку»: Панин рассказал о разводе 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
«Отвезли в психушку»: Панин рассказал о разводе
Фото: РИА Новости
Алексей Панин «потерял все» в результате психического срыва после развода. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», актер рассказал сам.
Единственной официальной женой Панина, как сообщал «Рамблер», была Людмила Гигорьева — модель, визажист и парикмахер. Их брак продлился с весны 2013 года до лета 2014-го. С тех пор, по словам Панина, он не видел бывшую супругу ни разу, а все, что знал о ее жизни, это — обрывочная информация, так как общение с ним она прекратила.
«Страшно вспоминать, как я жил в те годы. Хотя это трудно было назвать жизнью», — заявил артист.
По его словам, в один из «череды бесконечных дней» у него произошел психический срыв — он лежал под кроватью, выл и звал бывшую жену.
«Меня отвезли в психушку. Тогда я потерял все», — признался Панин.
Он объяснил, что решил рассказать об этом, так как недавно случайно нашел страницу Гигорьевой в инстаграме и понял, что больше не испытывает к ней никаких чувств — ни любви, ни ненависти. В этой связи он назвал жизнь «очень интересной штуковиной».
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Шоу-бизнес , Алексей Панин
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