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Джастин Бибер порадовал жену необычным подарком 

Russianshowbiz.info + ещё 1 3 часа назад
Бибер порадовал жену необычным подарком
Фото: РИА Новости
25-летний Джастин Бибер решил порадовать свою супругу Хейли Бибер неожиданным подарком. Певец преподнес модели необычные бусы, которые накануне сделал сам.
Популярный исполнитель испытал собственные силы в новом деле.
«Я сделал для нее ожерелье», — пишет он на своей странице в Инстраграм.
У поклонников была возможность рассмотреть фото, на котором новобрачная запечатлена с ожерельем, выполненным из желтых и черных бусин.
Помимо нового подарка Джастина, на Хейли также были массивные серьги-кольца и золотое колье. Напоминаем, что 2 недели назад влюбленные устроили свадьбу, на которую пригласили многочисленных друзей.
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Шоу-бизнес , Джастин Бибер
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