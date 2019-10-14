Бибер порадовал жену необычным подарком

25-летний Джастин Бибер решил порадовать свою супругу Хейли Бибер неожиданным подарком. Певец преподнес модели необычные бусы, которые накануне сделал сам.
Популярный исполнитель испытал собственные силы в новом деле.
«Я сделал для нее ожерелье», — пишет он на своей странице в Инстраграм.
У поклонников была возможность рассмотреть фото, на котором новобрачная запечатлена с ожерельем, выполненным из желтых и черных бусин.
Помимо нового подарка Джастина, на Хейли также были массивные серьги-кольца и золотое колье. Напоминаем, что 2 недели назад влюбленные устроили свадьбу, на которую пригласили многочисленных друзей.