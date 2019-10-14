Иван Охлобыстин: «Жена мне столько детей родила, а я ей все равно не верю и ревную»

Артист впервые впустит в дом зрителей всей страны и покажет жизнь своей семьи, как она есть. Накануне премьеры Teleprogramma.pro побывала в загородном доме семьи, где Иван и Оксана с присущим им чувством юмора раскрыли некоторые семейные тайны.

— Сразу ли вы решились пустить в свой дом и свою жизнь не просто кого-то чужого, а сразу всю страну?

Иван: — Сразу уточню, мы пустили не везде. Всей стране не обязательно знать все, что мы делаем, потому что, как и все люди, мы не все делаем красиво. Показали мы то, что считаем естественным для себя. Для нас этот проект — новый, интересный жанр, ранее таких экспериментов еще не было, чем он нас и заинтриговал. Но если честно, я был уверен, что дети откажутся…

— Семейный совет собирали?

И: — Да, собрали совет, на котором каждый высказал свое мнение. Потом я ушел, чтобы они вынесли окончательное решение. Потому как я был готов согласиться, тем более это хороший заработок. Я многодетный отец, а мы, как говорят, волки-падальщики — все в семью. Но вот моральная составляющая участия в проекте осталась за домочадцами. И когда я вернулся на совет, они неожиданно сказали, что в этом надо поучаствовать, потому что это прогрессивно и интересно. И мамаша наша так же считает…

Оксана: — Нет, я как раз думала наоборот. Первый раз подобное шоу нам предложили три года назад, и вся семья восприняла это довольно агрессивно. Тогда мы эту идею тут же зарубили на корню и похоронили. Спустя три года к нам снова приехали ребята с канала ТВ-3 и произвели на нас очень хорошее впечатление. Мы обсуждали разные идеи и варианты, и все-таки остановились на формате семьи и веселых историй. Потому что, какие бы проблемы не случались в нашем семействе, нас всегда спасает юмор. Да и вообще, смех и юмор — панацея для каждой семьи. Нас сумели убедить, в том числе, и наши друзья, близкие к телевидению, что может получиться хорошая история.

И: — Влезли к нам в душу, как змеи-искусители.

— Понятно, что о съемках проекта вы пока рассказать не можете. Но в ролике, анонсирующем шоу, вы произнесли «У нас будет маленький» и вся страна замерла в ожидании рождения седьмого наследника в прямом эфире…

И: — Вообще-то я сказал «Может быть, у нас будет маленький»… Так, может, и будет еще, но не прямо сейчас.

О: — Могу сказать точно — если я снова забеременею, то мой муж узнает об этом последним! Чтобы не разболтал раньше времени.

— Продолжите фразу «моя семья — это…»

И: — Бог и семья, все остальное — тлен.

О: — Моя семья для меня — вся моя жизнь. Я согласна с мужем в том, что для нас сначала Бог, потом семья.

— В своей семье вы какие традиции соблюдаете?

И: — Мы в церковь ходим. А сегодня, кстати, у нас юбилей — 24 года нашей совместной жизни.

О: — Не совместной жизни, а дня нашей свадьбы и венчания. Мы венчались 4 октября 1995 года, через год будем отмечать серебряную свадьбу. А традиции у нас такие: на Новый год мы ходим в храм, по возвращению дети накрывают стол и мы садимся всей семьей. Каждую неделю я вожу родителей причащаться в храм. Мы собираемся на все дни рождения, на наше венчание, на венчание моих родителей…

И: — По затратам это просто ужас какой-то! Так мало того, все дети у нас очень дружелюбные, и у парней, и у девчат прекрасные компании друзей, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. И как не подаришь подарков таким хорошим друзьям?..

О: — А еще у нас была интересная традиция, перед Новым годом мы с Ваней ездили вдвоем на Ваганьковское кладбище на могилу к Олегу Далю. Покупали много лампадок и расставляли там… В этом году почему-то не смогли поехать, что-то нам помешало.

И: — В деревне, где я рос, показывали два фильма — «Земля Санникова» с Олегом Далем и «Повторный брак» с Жаном-Полем Бельмондо. Для меня Даль — идеальный архетип человека, по-человечески очень мне близок, я знаю, что он был крещеный, и поминаю его на службах.

— Кто-то из дочек уже выпорхнул из родительского гнезда?

О: — Да уже потихоньку начинают, две выпорхнули, одна вернулась, вторая пока живет самостоятельно. Еще одна дочка (не буду говорить кто, так как не уверена, что она захочет, чтобы я называла имя) буквально вчера сообщила мне, что хочет пожить в общежитии при институте. Я восприняла это в штыки, но пойду еще говорить с батюшкой. Очень тяжело отпускаю детей из дома, я вообще сумасшедшая мама. Но у меня есть прекрасный якорь в лице мужа, которому удается меня удерживать. Когда он говорит: «Я тебя спасу», я ему верю. Хоть он может и не спасти, на самом деле, но я все равно верю.

И: — А я вообще бы дочерей никуда не отпускал, посадил дома. Но я понимаю, что они должны беременеть и рожать детей, тут меня интересует только вопрос приплода (смеется).

— Иван, у вас в семье женщины преобладают и царствуют. Научились ли вы благодаря этому лучше понимать прекрасный пол?

И: — Женщин я всегда прекрасно понимал и чувствовал. Слава богу, они мне всегда больше мужиков нравились, поэтому и детей у меня много. Но правду говорят, что «папины дочки, мамины сыночки», девочки мне ближе. Их можно тискать, баловать без угрызений совести, потому что девочка и должна быть с розовым бантом на заднице, с куклой и чупа-чупсом размером с арбуз. А мальчики — это тот же ты, особо не потискаешь…

О: — А я как раз с удовольствием тискаю мальчишек! Если мне плохо на душе, то подойдут обязательно старшенький Вася и самый маленький наш Савва, обнимут, расцелуют и сердце успокоят. А девочки больше папины у нас, они с папой все шушукаются.

И: — Они мне иногда и пиво подгоняют! Выхожу однажды утром и вижу идеалистическую картину. Сидят мои уже взрослые дети, которым больше 20-ти, с сановитыми молодыми людьми, и все пьют немецкое пиво. Смотрю на них, и понимаю, что старикам здесь не место… Дали они мне баночку пива, и я ушел к себе в комнату, тосковать о своей ушедшей судьбе.

— Как вам удалось пронести любовь «через годы, через расстояния» на протяжении 25 лет?

О: — Удалось пронести, потому что я такая хорошая (смеется). А еще потому что мы практически не расставались. У нас есть закон: мы всегда вместе. Это залог семейного счастья и долголетия. Нельзя уезжать мужу от семьи, потому что все события и эмоции муж с женой должны переживать вместе. Чтобы, возвращаясь домой, муж не начинал скучать по тем местам, где он был без жены. Единственное место, куда муж смог пойти без меня — это Афон, туда женщин не пускают. Он там праздновал свой день рождения, да еще выложил потом в Инстаграм, что это самый лучший его день рождения. И еще один раз в Чечне ему удалось от меня скрыться, а мы с детьми в это время были в Иерусалиме.

И: — Все это правда. Но есть еще один, главный, момент — моя жена излучает невероятную сексуальность, от которой невозможно отказаться! Она мне столько детей родила, а я ей все равно не верю и ревную. Все время боюсь, что приду домой, а там тренер по фитнесу… Поэтому всегда беру жену с собой во все поездки, хоть на съемки, хоть куда.