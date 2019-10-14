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Кобзон спас Киркорова от травли 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Кобзон спас Киркорова от травли
Фото: globallookpress.com
Бедрос Киркоров рассказал «Собеседнику», как Иосиф Кобзон помог его сыну Филиппу в тот момент, когда коллеги по цеху начали травить певца. По его словам, провокации в отношении Филиппа не прекращаются до сих пор.
Отец «поп-короля» отметил, что Кобзон сыграл важную роль в судьбе сына, когда того обвинили в избиении осветителя во Дворце съездов. В результате СМИ «раздули большой скандал» и потребовали запретить Киркорову выступать.
«Под этой бумагой подписались некоторые артисты и пошли с ней к Кобзону, чтобы он тоже поставил подпись. Знаете, что сделал Иосиф? Он взял, разорвал эту петицию и сказал: «Вы с ума сошли! Ни за что!», — подчеркнул Бедрос Киркоров.
По его словам, СМИ продолжают периодически «задевать» Филиппа. Один из последних примеров — публикация в латвийской прессе, согласно которой Киркоров якобы задолжал местному банку 46 миллионов рублей. Отец певца назвал информацию об этом в СМИ «провокацией».
«Многие артисты, в том числе и Моцарт, пострадали от этих дел. Зависть со стороны менее успешных есть и всегда будет. И каждый артист, который выдерживает этот прессинг, большой молодец. А мой сын вообще герой. Выдержать такое, как он, мало кто может», — отметил он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Филипп Киркоров опозорился перед подписчиками в Instagram, попытавшись выдать старую модель iPhone за недавно вышедший смартфон 11-го поколения. Утром 22 сентября «поп-король» записал сториз в Instagram, в котором похвастался, что ему подарили новый iPhone 11 Pro Max. Артист сделал снимок на телефон, подписав фото, фразой о том, что «воскресный день задался с утра». Впрочем, внимательные подписчики быстро уличили Киркорова в обмане, распознав в «новом смартфоне» iPhone X, который был презентован компанией Apple ещё в 2017 году. Столкнувшись с критикой фанатов, певец быстро удалил пост.
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Комментарии6
Шоу-бизнес , Другое , Филипп Киркоров , Иосиф Кобзон , Бедрос Киркоров , Apple
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