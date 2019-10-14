Кобзон спас Киркорова от травли

Бедрос Киркоров рассказал «Собеседнику», как Иосиф Кобзон помог его сыну Филиппу в тот момент, когда коллеги по цеху начали травить певца. По его словам, провокации в отношении Филиппа не прекращаются до сих пор.

Отец «поп-короля» отметил, что Кобзон сыграл важную роль в судьбе сына, когда того обвинили в избиении осветителя во Дворце съездов. В результате СМИ «раздули большой скандал» и потребовали запретить Киркорову выступать.

«Под этой бумагой подписались некоторые артисты и пошли с ней к Кобзону, чтобы он тоже поставил подпись. Знаете, что сделал Иосиф? Он взял, разорвал эту петицию и сказал: «Вы с ума сошли! Ни за что!», — подчеркнул Бедрос Киркоров.

По его словам, СМИ продолжают периодически «задевать» Филиппа . Один из последних примеров — публикация в латвийской прессе, согласно которой Киркоров якобы задолжал местному банку 46 миллионов рублей. Отец певца назвал информацию об этом в СМИ «провокацией».

«Многие артисты, в том числе и Моцарт, пострадали от этих дел. Зависть со стороны менее успешных есть и всегда будет. И каждый артист, который выдерживает этот прессинг, большой молодец. А мой сын вообще герой. Выдержать такое, как он, мало кто может», — отметил он.