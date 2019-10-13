«Настоящий герой»: — гитарист Queen написал о Леонове

Он написал о том, как познакомился с советским звездолетчиком на международном фестивале STARMUS.

Брайан Мэй выложил в сеть фотографии Леонова с астронавтом Нилом Армстронгом и ряд других редких кадров, включая архивные.

В микроблоге Брайан напомнил, что именно Алексей Леонов стал первым человеком, кто вышел в открытый космос.

«Печальные новости — мы потеряли настоящего героя», — написал музыкант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal) 11 Окт 2019 в 5:12 PDT В комментариях подписчики благодарят гитариста Queen за добрые слова и добрую память о покорителе космоса.