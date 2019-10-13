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«Настоящий герой»: — гитарист Queen написал о Леонове 

Рамблер 1 час назад
Гитарист Queen написал о Леонове
Фото: РИА Новости
Брайан Мэй, гитарист знаменитой группы Queen, разместил в своем инстаграме пост памяти космонавта Алексея Леонова.
Он написал о том, как познакомился с советским звездолетчиком на международном фестивале STARMUS.
Брайан Мэй выложил в сеть фотографии Леонова с астронавтом Нилом Армстронгом и ряд других редких кадров, включая архивные.
В микроблоге Брайан напомнил, что именно Алексей Леонов стал первым человеком, кто вышел в открытый космос.
«Печальные новости — мы потеряли настоящего героя», — написал музыкант.
В комментариях подписчики благодарят гитариста Queen за добрые слова и добрую память о покорителе космоса.
https://www.instagram.com/p/B3f2KyCBWHl/
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Шоу-бизнес , Алексей Леонов , Нил Армстронг , Брайан Мэй
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