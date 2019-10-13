Гитарист Queen написал о Леонове

Брайан Мэй, гитарист знаменитой группы Queen, разместил в своем инстаграме пост памяти космонавта Алексея Леонова.
Он написал о том, как познакомился с советским звездолетчиком на международном фестивале STARMUS.
Брайан Мэй выложил в сеть фотографии Леонова с астронавтом Нилом Армстронгом и ряд других редких кадров, включая архивные.
В микроблоге Брайан напомнил, что именно Алексей Леонов стал первым человеком, кто вышел в открытый космос.
«Печальные новости — мы потеряли настоящего героя», — написал музыкант.
В комментариях подписчики благодарят гитариста Queen за добрые слова и добрую память о покорителе космоса.
https://www.instagram.com/p/B3f2KyCBWHl/