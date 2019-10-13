Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров объяснил, что такое нынешний групповой секс 

Рамблер 1 час назад
Шнуров объяснил, что такое нынешний групповой секс
Фото: РИА Новости
Завершивший — по крайней мере, по его словам — гастрольно-концертную деятельность Сергей Шнуров на пресс-конференции рассказал о том, как видит свои дельнейшие перспективы.
Лично для себя он решил, что сократит до минимума свое присутствие в интернете.
Музыкант назвал групповым сексом нынешнюю тенденцию перекрестного общения в социальных сетях, когда все комментируют чужие комментарии и нет ничего, кроме пустой болтовни, — сообщил 5 канал.
Что касается судьбы группы, то ее лидер не исключает триумфального возвращения «Ленинграда» через некоторое время.
Он привел в пример Примадонну — сначала идет всплеск интереса у публики из-за ее ухода, а потом — из-за возвращения.
Впрочем, такой уход с возвращение у «Группировки Ленинград» уже однажды был.
«Я считаю, что «Ленинград», поставленный на паузу, абсолютно созвучен времени. Это сейчас гораздо уместнее, чем попытки изобретения новых смыслов в общем абсурде, — заявил эпатажный певец.
Финальный концерт группы, прошедший в субботу на «Газпром-Арене», не обошелся без скандала, как писал «Рамблер». Несколько человек принесли с собой файеры и зажгли их во время концерта. Другие фанаты группы так разбушевались, что устроили потасовку, правоохранителям пришлось выводить особо буйных из зала.
Голодный енот устроил погром в московском кафе
Комментарии1
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гитарист Queen написал о Леонове
Гитарист Queen написал о Леонове
Соловьеву захотели запретить въезд в ЕС и США
Соловьеву захотели запретить въезд в ЕС и США11
Президент Израиля попросил Путина о помиловании
Президент Израиля попросил Путина о помиловании78
«С террористами?» Эрдоган выдвинул Меркель ультиматум
«С террористами?» Эрдоган выдвинул Меркель ультиматум10
Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк
Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк15
Видео
Бомбежка больниц в Сирии: России выдвинули обвинение
02:01
Бомбежка больниц в Сирии: России выдвинули обвинение
В мире
Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк
02:18
Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк
Криминал Происшествия
Президент Израиля попросил Путина о помиловании
01:12
Президент Израиля попросил Путина о помиловании
В мире Ближний Восток
Украине предрекли незавидную участь
03:58
Украине предрекли незавидную участь
В мире Украина
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
03:09
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
Оружие Армия
Москвичам пообещали «особый» погодный сезон
00:20
Москвичам пообещали «особый» погодный сезон
Погода Новости Москвы
Цветы и игрушки: Саратов простился с убитой школьницей
02:41
Цветы и игрушки: Саратов простился с убитой школьницей
Происшествия Статьи
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
05:48
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Шоу-бизнес
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
02:06
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
В мире Статьи
Познер вынес приговор отечественному ТВ
00:57
Познер вынес приговор отечественному ТВ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение