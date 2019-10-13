Шнуров объяснил, что такое нынешний групповой секс

Завершивший — по крайней мере, по его словам — гастрольно-концертную деятельность Сергей Шнуров на пресс-конференции рассказал о том, как видит свои дельнейшие перспективы.

Лично для себя он решил, что сократит до минимума свое присутствие в интернете.

Музыкант назвал групповым сексом нынешнюю тенденцию перекрестного общения в социальных сетях, когда все комментируют чужие комментарии и нет ничего, кроме пустой болтовни, — сообщил 5 канал.

Что касается судьбы группы, то ее лидер не исключает триумфального возвращения «Ленинграда» через некоторое время.

Он привел в пример Примадонну — сначала идет всплеск интереса у публики из-за ее ухода, а потом — из-за возвращения.

Впрочем, такой уход с возвращение у «Группировки Ленинград» уже однажды был.

«Я считаю, что «Ленинград», поставленный на паузу, абсолютно созвучен времени. Это сейчас гораздо уместнее, чем попытки изобретения новых смыслов в общем абсурде, — заявил эпатажный певец.

Финальный концерт группы, прошедший в субботу на «Газпром-Арене», не обошелся без скандала, как писал «Рамблер». Несколько человек принесли с собой файеры и зажгли их во время концерта. Другие фанаты группы так разбушевались, что устроили потасовку, правоохранителям пришлось выводить особо буйных из зала.