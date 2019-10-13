Шнуров объяснил, почему Госдуме нужны порноактеры

Музыкант Сергей Шнуров предложил избирать в Госдуму порноактеров.
"По статистике, в Интернете чаще всего смотрят порнографию. То бишь, в принципе, самые узнаваемые люди — это порноактеры. Ну давайте их изберем!" — заявил он в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Шнур сообщил, что знает одного порноактера — земляка, родом из Петербурга, получившего недавно порно-Оскар.
"Ну вот так, с миру по нитке мы и соберем Госдуму!" — пошутил музыкант.
Такая Госдума будет думать, как повысить рождаемость в России.
"Я вам обещаю, что эти заседания будут смотреть все, — заверил Шнуров. — Первое время точно".