«Завтрак мне не готовил»: Азиза о романе с Абдуловым

Певица призналась, что в свое время встречалась с Александром Абдуловым. Знаменитый актер быт тогда женат на Ирине Алферовой

В 1989 году Азиза и Александр познакомились в Центральном доме работников искусства в Москве . Восходящая звезда эстрады тогда только приехала покорять столицу, девушке было всего 25 лет.

Абдулов заприметил восточную красавицу, начал за ней ухаживать. Приглашал кататься по городу, показывал столицу. Завязался роман, который певице тогда не показался чем-то особенно важным.

«…стали встречаться. На его территории… Завтрак мне не готовил, потому что он уснет, я сбегала — вызывала такси, не хотела оставаться. Все было чужое, неуютно мне. На тот момент у него с женой уже были, по-моему, не очень отношения… Познакомились осенью, а следующим летом уже от Сашки отошла. Я бы так и не подумала, что это у нас было что-то серьезное», — цитирует Азизу «Комсомольская правда».

А однажды, много лет спустя, на одной из светских тусовок к Азизе подошла Юлия Абдулова, вдова актера (это был его второй брак). И рассказала, что Александр когда-то был в нее, Азизу, сильно влюблен, и даже думал о женитьбе.

Певице было очень приятно это узнать, пусть и через тридцать лет.