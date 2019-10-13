Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк

Онколог рассказала, кто может помочь при лечении Заворотнюк

Врач-онколог Лариса Туркина рассказала, какие специалисты должны быть привлечены к лечению Анастасии Заворотнюк , чтобы помочь актрисе. По её словам, положение звезды остаётся тяжёлым.

Туркина считает, что с Заворотнюк должны работать профильные специалисты, в частности нейрохирурги, которые после осмотра смогут сделать выводы о состоянии артистки. Также специалист отметила, что актрисе необходима поддержка со стороны родных и близких, передаёт РИА Новости.