Не лучше Меган: Кейт Миддлтон уличили в жестокости

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон внезапно оказалась объектом критики британских таблоидов. Издания, которые известны своим придирчивым взглядом на действия Меган Маркл, переключились на супругу принца Уильяма, которую давно не ловили на оплошностях. «Газета.Ru» — о том, как журналисты намекают на жестокость Кейт Миддлтон.
На прошлой неделе — в пятницу, 11 октября, таблоид Daily Mail рассказал, что Кейт Миддлтон неожиданно уволила свою помощницу, а двумя днями позже, 13 октября, издание Mirror напомнило о жестокости герцогини и ее супруга по отношению к герцогине Йоркской Саре Фергюсон.
Как рассказали Daily Mail в пятницу, Кейт Миддлтон приняла решение расстаться с сотрудницей, работавшей с ней долгие годы: 32-летняя Софи Анью проработала с герцогиней семь лет, и увольнение шокировало и ее саму, и ее близких.
«Софи тяжело работала для Кейт, она многим пожертвовала ради нее», — посетовал в разговоре с таблоидом знакомый бывшей помощницы герцогини Кембриджской.
Журналистам показался странным и выбор момента для увольнения — Софи Анью совсем недавно вышла замуж и только что вернулась из отпуска по случаю медового месяца.
«Все находятся в шоке, это оказалось правда неожиданным, — рассказывают друзья женщины. — Это выглядит как резкое сокращение расходов».
Софи Анью, которая училась на факультете истории искусств в Сейнт-Эндрюсском университете в Шотландии, стала второй ближайшей помощницей Кейт Миддлтон, расставшейся со своей работодательницей с тех пор, как она и принц Уильям поженились в 2011 году.
Несмотря на то, что Кейт Миддлтон могли бы обвинить в жестокости из-за того, что ее сотрудница лишилась работы в такой волнительный момент жизни, источники в Кенсингтонском дворце сообщили Daily Mail, что во всем виновата Меган Маркл — по их словам, Софи Анью оказалась лишней сотрудницей, когда развалилась «великолепная четверка», которую, как ожидалось, составят принцы Уильям и Гарри и их супруги. По словам инсайдеров, услуги Софи Анью просто не понадобились, когда герцоги Сассекские отделились от Кембриджских и физически (переехав в коттедж Фрогмор в Виндзоре), и юридически (основав собственное домохозяйство с офисом в Букингемском дворце и отдельным штатом).
«Заменять ее не будут», — сообщил источник Daily Mail.
Несмотря на то, что общий тон заметки об уволенной помощнице Кейт Миддлтон был далек от обвинительного — особенно если сравнивать аналогичные материалы, посвященные поступкам Меган Маркл, — читатель мог составить не лучшее впечатление об отношении герцогини Кембриджской к служащим дворца. И оно усилилось, когда в воскресенье, 13 октября, издание Mirror опубликовало материал о том, как переживала герцогиня Йоркская Сара Фергюсон — бывшая супруга дяди принца Уильяма, принца Эндрю, — когда ее не пригласили на свадьбу Уильяма и Кейт, состоявшуюся в апреле 2011 года.
Своими чувствами восьмилетней давности Сара Фергюсон, которую чаще называют просто Ферджи, поделилась в шоу Опры Уинфри. Она призналась, что чувствовала себя «абсолютно никчемной», когда не получила приглашение на свадьбу века.
Исключенная из всеобщего веселья, Сара Фергюсон, по ее словам, много размышляла о том, почему это произошло.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон, поженившиеся 29 апреля 2011 года, проигнорировали мать своих двоюродных сестер, принцесс Беатрис и Евгении, из-за ее скандальной репутации. И действительно, перед этим Ферджи не раз попадала в конфузные ситуации, заставляя краснеть членов королевской семьи.
Так, например, в 1992 году мать Беатрис и Евгении папарацци сфотографировали топлес — в этот момент она облизывала палец ноги некоего бизнесмена из Техаса. А в 2010-м попалась на удочку журналиста, который предложил ей $40 тыс., если она поможет ему встретиться с бывшим супругом, принцем Эндрю.
Сейчас Сара Фергюсон, по всей видимости, прощена — даже супруг Елизаветы II принц Филипп не выходит из помещения при виде нее. Поэтому напоминать о том, как герцоги Кембриджские исключили ее из числа приглашенных на собственную свадьбу, означает лишний раз указать публике на то, что Кейт и Уильям не так уж и идеальны и могут ранить чувства других людей. Между тем, за жизнью принца Гарри и Меган Маркл британские таблоиды действительно перестали следить так пристально, как раньше — возможно, судебные иски действительно возымели действие.