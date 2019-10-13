Фанаты группы «Ленинград» попали в полицию

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Фанатов группы «Ленинград» увезли с концерта в полицию 

Рамблер 47 минут назад
Еще весной этого года Сергей Шнуров объявил, что культовая группа в этом году дает свои последние гастроли.
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Интерес к творчеству «Ленинграда» всегда был достаточно высок, ну а после такого заявления поклонники стремились обязательно успеть увидеть вживую выступление музыкального коллектива.
Калининград, Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону, и вот вчера — заключительный концерт в Санкт-Петербурге.
По словам организаторов, на «Газпром-арене собралось 67 тысяч поклонников „Ленинграда“, — рассказывает 5 канал.
Публика принимала любимых музыкантов на ура, но, к сожалению, не обошлось и без неприятных инцидентов. Несколько человек принесли с собой файеры и зажгли их во время концерта.
Другие фанаты группы так разбушевались, что устроили потасовку, правоохранителям пришлось выводить особо буйных из зала.
Позднее представитель ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко сообщил 5-му каналу, что несколько человек были доставлены в отделение полиции, им инкриминируется нарушение общественного порядка.
Группа „Ленинград“ (полное название — „Группировка Ленинград“) была создана в городе на Неве в 1977 году музыкантом Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, своими эксцентричными песнями с обильной матерной лексикой.
"Рамблер" писал о том, как после выступления в Ростове-на-Дону на Шнурова подали в суд за использование нецензурной лексики со сцены.
Концерт в северной столице был заключительным. Далее, как сказал журналистам ее лидер и автор большинства песен Шнуров, он берет паузу для поиска новых творческих форм, но сочинять стихи и песни не перестанет.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Шнуров , Вячеслав Степченко , МВД , Калининград , Москва
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