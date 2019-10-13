«Хорошеет год от года»: Песков восхищен своей женой 

На редкость гармоничным оказался союз Дмитрия Пескова и Татьяны Навка.
Пресс-секретарь Владимира Путина и суперзвезда фигурного катания в официальном браке уже 4 года. Свадьбу отпраздновали в 2015 году, в Сочи.
До этого пара была вместе несколько лет, в 2014 году у них родилась дочь Надежда.
Дмитрий и Татьяна вместе присутствуют на различных мероприятиях, и отдыхать стараются тоже всей семьей.
Недавно Песков на вопрос журналистов «что для него самое важное в жизни» ответил, что супруга.
«Моя жена хорошеет год от года. Это самое главное, что происходит в моей жизни, и чем я восхищаюсь», — цитирует его слова Teleprogramma.pro.
Татьяна также не скрывает, что счастлива в браке.
«Уже 4 года нити судеб вьют прекрасную совместную историю нашей семьи!», — написала она в инстаграме.