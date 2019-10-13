«Хорошеет год от года»: Песков восхищен своей женой

На редкость гармоничным оказался союз Дмитрия Пескова и Татьяны Навка.

Пресс-секретарь Владимира Путина и суперзвезда фигурного катания в официальном браке уже 4 года. Свадьбу отпраздновали в 2015 году, в Сочи

До этого пара была вместе несколько лет, в 2014 году у них родилась дочь Надежда.

Дмитрий и Татьяна вместе присутствуют на различных мероприятиях, и отдыхать стараются тоже всей семьей.

Недавно Песков на вопрос журналистов «что для него самое важное в жизни» ответил, что супруга.

«Моя жена хорошеет год от года. Это самое главное, что происходит в моей жизни, и чем я восхищаюсь», — цитирует его слова Teleprogramma.pro.

Татьяна также не скрывает, что счастлива в браке.