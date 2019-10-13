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Полуголая Анна Седокова объявила о выходе своей книги 

News.ru 1 час назад
Полуголая Седокова объявила о выходе своей книги
Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Pres
Певица Анна Седокова опубликовала фотографию, на которой сверкнула длинными голыми ногами. Пикантный снимок стал иллюстрацией к сообщению исполнительницы о выходе в свет её книги.
По словам бывшей участницы группы «ВИА Гра», поклонники смогут ознакомиться с её автобиографией в феврале 2020 года.
"Ни разу, ни один интервьюер не узнал мою правду. Я не даю интервью, потому что в феврале выйдет моя книга. Рассказ девчонки, на которую никогда никто не ставил, но она смогла", — говорится в сообщении, которое Седокова разместила на своей странице в Instagram.
Ранее News.ru сообщал, что Анна Седокова опубликовала фото со своим новым возлюбленным — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. На снимке 36-летняя певица запечатлена с ним со спины. Парочка заснята в аэропорту, они идут, держась за руки. О романе певицы и баскетболиста слухи поползли ещё в августе, когда пару сфотографировали во время совместного отдыха в Турции. Влюблённые на тот момент старались скрывать отношения, но всё же разразился скандал.
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Шоу-бизнес , Анна Седокова , Янис Тимма
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