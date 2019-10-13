Полуголая Седокова объявила о выходе своей книги

Полуголая Анна Седокова объявила о выходе своей книги

Певица Анна Седокова опубликовала фотографию, на которой сверкнула длинными голыми ногами. Пикантный снимок стал иллюстрацией к сообщению исполнительницы о выходе в свет её книги.

По словам бывшей участницы группы «ВИА Гра», поклонники смогут ознакомиться с её автобиографией в феврале 2020 года.

"Ни разу, ни один интервьюер не узнал мою правду. Я не даю интервью, потому что в феврале выйдет моя книга. Рассказ девчонки, на которую никогда никто не ставил, но она смогла", — говорится в сообщении, которое Седокова разместила на своей странице в Instagram.