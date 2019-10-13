Полуголая Седокова объявила о выходе своей книги

Певица Анна Седокова опубликовала фотографию, на которой сверкнула длинными голыми ногами. Пикантный снимок стал иллюстрацией к сообщению исполнительницы о выходе в свет её книги.
По словам бывшей участницы группы «ВИА Гра», поклонники смогут ознакомиться с её автобиографией в феврале 2020 года.
"Ни разу, ни один интервьюер не узнал мою правду. Я не даю интервью, потому что в феврале выйдет моя книга. Рассказ девчонки, на которую никогда никто не ставил, но она смогла", — говорится в сообщении, которое Седокова разместила на своей странице в Instagram.
Ранее News.ru сообщал, что Анна Седокова опубликовала фото со своим новым возлюбленным — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. На снимке 36-летняя певица запечатлена с ним со спины. Парочка заснята в аэропорту, они идут, держась за руки. О романе певицы и баскетболиста слухи поползли ещё в августе, когда пару сфотографировали во время совместного отдыха в Турции. Влюблённые на тот момент старались скрывать отношения, но всё же разразился скандал.