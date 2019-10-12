«Холодно?»: Канделаки показала фото в двух трусах

Тина Канделаки выставила в инстаграме свою фотографию. Звезда запечатлена в эффектной позе, руки над головой, глаза полузакрыты. На ней необычный белый топ, напоминающий укороченную водолазку. Ниже — голый подтянутый живот и почему-то две пары трусов.

В подписи к снимку телеведущая рассказала, что уже почти готова к выходу в свет ее новая книга, посвященная уходу за собой, борьбе с лишним весом и прочим бьюти-вопросам. Тина подчеркнула, что многие сложности пришлось преодолевать ей самой. При не самых удачных природных данных Канделаки смогла добиться впечатляющих результатов благодаря системной работе над собой.

Подписчики идеи книги одобрили, и даже попросили сделать аудио-вариант.

«Выпустите, пожалуйста, аудиокниги «pro лицо» и «pro тело».

Но на необычную форму одежды не могли не обратить внимания.

«А двое трусов-то зачем? Холодно?»