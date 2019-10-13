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Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 58 минут назад
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Фото: РИА Новости
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
«Я не буду давать публичные концерты. А чем заниматься — я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — передает его слова «5 канал».
У него спросили, как теперь будет начинаться день «безработного музыканта», на что Шнуров заметил, что от большинства людей ничем не отличается.
«Люди, когда просыпаются, они обычно идут в туалет. И я так же, ничем не отличаюсь. Слава богу, что нет будильника и мне не нужно куда-то бежать. Если нет самолета. А самолета нет. Потому что я не буду выступать публично. Это класс!» — заявил Шнур.
Напомним, Шнуров в мае объявил о роспуске «Ленинграда». По его словам, группа полностью реализовала себя в России, а возможности развиваться за пределами страны нет из-за формата группы.
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Шоу-бизнес , Другое , Сергей Шнуров , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Санкт-Петербург
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