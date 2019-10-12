«Вправили мозги»: Майами извинился перед Фадеевым

О том, что в продюсерском центре Максима Фадеева MALFA не все ладно, публика знала давно.

К примеру, Майами ранее уже говорил о том, как продюсер ставит на место строптивых исполнителей.

«В 2014 году я в первый раз попал в ситуацию, которую практикуют в MALFA, чтобы укрощать своих «рабов». Мне срезали все концерты на два года. Оставили без средств к существованию, заставили попрошайничать у друзей. Я не мог заниматься творчеством, не мог выступать, поскольку по действовавшему тогда контракту мне практически все было запрещено», — цитирует его слова «СтарХит».

А не так давно широко обсуждалось расторжение контракта продюсерского центра с певицей Наргиз Закировой. Олег тогда встал на сторону исполнительницы:

«Наргиз тоже сбежала от жирного!» — прокомментировал он.

Теперь же Майами приносит публичные извинения за оскорбления Фадеева. В инстаграме он выложил видеоролик, где говорит, что раскаивается.

«Макс, я не имел никакого права оскорблять тебя. Всегда любил тебя и считал за отца. Я живу с камнем на душе и желанием извиниться. Я прекрасно понимаю, что вряд ли ты меня примешь, поверишь. Я бы хотел, чтоб мы с тобой встретились. Я не смогу спокойно жить, пока мы не поговорим. Искренне перед тобой извиняюсь за то, что сделал!» — обращается Олег к Фадееву и всем подписчикам.

Безусловно, худой мир лучше доброй ссоры, однако подписчиков насторожила подпись к видео, сделанная автором в микроблоге:

«Спасибо, что есть старшие братья, которые вправили мозги. И я наконец-то решился на это видео».

Фолловеры сделали вывод, что ролик с извинениями мог быть записан вследствие угроз.