Звезду «Дома-2» избили на празднике

Звезда проекта «Дом-2» снова попала в неприятную переделку, — рассказывает «СтарХит».

Марго была приглашена выступать на корпоративной вечеринке. Выход Овсянниковой прошел на ура, затем петь стал ее коллега Jerry. Девушка подошла поближе к сцене и стала танцевать под музыку.

Внезапно какая-то женщина подбежала к ней и нанесла Овсянниковой несколько ударов. Когда Марго упала, дама отвесила жертве еще и несколько пинков ногами, пока не вмешались окружающие.

Удары оказались сильными, Овсянникову пришлось доставить в больницу.

«Мы не собираемся оставлять это просто так! Сейчас устанавливаем личность этой женщины и планируем подавать в суд по статье 213 УК РФ за хулиганство! Это какой-то беспредел. Артистка теперь работать какое-то время не сможет», — возмущена продюсер звезды Диана Бичарова.

Участница знаменитой телестройки не впервые пострадала от рукоприкладства.

Этим летом на нее поднял руку бойфренд, предприниматель из Турции. Тогда девушка сразу разорвала с ним отношения, писал «Рамблер».