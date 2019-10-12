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Звезду «Дома-2» избили на празднике 

Рамблер 31 минуту назад
Звезда проекта «Дом-2» снова попала в неприятную переделку, — рассказывает «СтарХит».
Марго была приглашена выступать на корпоративной вечеринке. Выход Овсянниковой прошел на ура, затем петь стал ее коллега Jerry. Девушка подошла поближе к сцене и стала танцевать под музыку.
Внезапно какая-то женщина подбежала к ней и нанесла Овсянниковой несколько ударов. Когда Марго упала, дама отвесила жертве еще и несколько пинков ногами, пока не вмешались окружающие.
Удары оказались сильными, Овсянникову пришлось доставить в больницу.
«Мы не собираемся оставлять это просто так! Сейчас устанавливаем личность этой женщины и планируем подавать в суд по статье 213 УК РФ за хулиганство! Это какой-то беспредел. Артистка теперь работать какое-то время не сможет», — возмущена продюсер звезды Диана Бичарова.
Участница знаменитой телестройки не впервые пострадала от рукоприкладства.
Этим летом на нее поднял руку бойфренд, предприниматель из Турции. Тогда девушка сразу разорвала с ним отношения, писал «Рамблер».
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Шоу-бизнес , Видео , StarHit
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