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Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы 

РИА Новости 29 минут назад
Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи
Фото: РИА Новости
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram рассказала, что ее семья не желает "хайповать" на состоянии здоровья артистки, и поэтому не общается с журналистами.
Так девушка ответила одному из комментаторов, который увидел в молчании родных актрисы попытку создать ажиотаж.
Дочь Заворотнюк на это ответила, что, в первую очередь, семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, а остальное — неважно.
Ранее в августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что у артистки диагностировали опухоль мозга на последней стадии. Позднее СМИ сообщили, что у нее отказала правая часть тела. Официального подтверждения этой информации нет.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин
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