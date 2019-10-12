Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи

Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram рассказала, что ее семья не желает "хайповать" на состоянии здоровья артистки, и поэтому не общается с журналистами.

Так девушка ответила одному из комментаторов, который увидел в молчании родных актрисы попытку создать ажиотаж.

Дочь Заворотнюк на это ответила, что, в первую очередь, семья хочет спокойной и счастливой жизни Анастасии, а остальное — неважно.