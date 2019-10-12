Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк объяснила в соцсетях, почему семья не хочет общаться с журналистами. Одна из пользовательниц написала, что семья Заворотнюк подогревает ажиотаж в СМИ своим молчанием. Дочь актрисы Анна категорически не согласилась с таким утверждением.

«Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам не интересен хайп, а в первую очередь мы хотим спокойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно», — обосновала Анна позицию семьи.

Ранее «Рамблер» сообщал, что экс-супруг актрисы Дмитрий Стрюков рассказал, что США обвинили Анастасию в подделке документов и объявили персоной нон грата.