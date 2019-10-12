Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи 

Рамблер 7 минут назад
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк объяснила в соцсетях, почему семья не хочет общаться с журналистами. Одна из пользовательниц написала, что семья Заворотнюк подогревает ажиотаж в СМИ своим молчанием. Дочь актрисы Анна категорически не согласилась с таким утверждением.
«Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам не интересен хайп, а в первую очередь мы хотим спокойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно», — обосновала Анна позицию семьи.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экс-супруг актрисы Дмитрий Стрюков рассказал, что США обвинили Анастасию в подделке документов и объявили персоной нон грата.
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова
Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова26
«США дают шанс Путину на „сделку века“
«США дают шанс Путину на „сделку века“338
Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась14
Япония признала бесполезность ПРО США против ракет РФ
Япония признала бесполезность ПРО США против ракет РФ8
Опубликованы кадры первых последствий «Хагибиса»
Опубликованы кадры первых последствий «Хагибиса»73
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова
00:43
Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова
Происшествия
Япония признала бесполезность ПРО США против ракет РФ
00:46
Япония признала бесполезность ПРО США против ракет РФ
Армия
Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
00:38
Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
В мире Украина
Опоздавший на рейс россиянин разгромил аэропорт
00:45
Опоздавший на рейс россиянин разгромил аэропорт
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
«США дают шанс Путину на „сделку века“
00:56
«США дают шанс Путину на „сделку века“
В мире Армия
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
06:30
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
Происшествия
Шурыгина объявила о разводе
00:54
Шурыгина объявила о разводе
Шоу-бизнес
Опубликованы кадры первых последствий «Хагибиса»
02:19
Опубликованы кадры первых последствий «Хагибиса»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение